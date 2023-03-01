Задержаны подозреваемые в совершении терактов на 90-й трассе

В среду, 1 марта, в ходе операции в районе деревни Акабат-Джабр (южная окраина Иерихона) были захвачены трое местных жителей, подозреваемых в причастности к терактам на 90-й трассе. Напомним, что 27 февраля террористами был застрелен 27-летний Элан (Эяль) Ганелес – гражданин США и Израиля, ехавший на машине.

Местонахождение подозреваемых было установлено сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК).

Один из подозреваемых, пытавшийся скрыться, в ходе операции был ранен.

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Найдено оружие террористов. Оно передано на экспертизу.

Палестинские источники заявляют, что Акабат-Джабре военными и спецслужбами были задержаны шесть подозреваемых, пятеро из которых являются родственниками. Все они ранее отбывали заключение в израильских тюрьмах.

Названы имена задержанных:

Абд Насер Шалун (55)

Мухаммад Шалун (47)

Салих Шалун (24, сын Мухаммада)

Маэр Шалун (44)

Амр Шалун (39)

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Кроме них был тяжело ранен и задержан Махмуд Хамдан.

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Теракт на 90-й трассе

В понедельник, 27 февраля, в 17:27 в спасательные службы поступили первые сообщения о стрельбе на 90-й трассе около перекрестка Бейт а-Арава (к югу от Иерихона, к северу от побережья Мертвого моря). В результате теракта погиб 27-летний Элан (Эяль) Ганелес.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала результаты предварительного расследования, в ходе которого была восстановлена последовательность событий. По данным военных, террористы открыли огонь по израильскому автомобилю на 90-м шоссе, возле перекрестка Муль Нево, тяжело ранив мужчину. Раненый был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим", врачи которой констатировали его смерть. Террористы продолжили движение в сторону перекрестка Бейт а-Арава, обстреляв еще один израильский автомобиль, но никого не ранив. Продолжив движение, они обстреляли третью машину с израильскими номерами, и вновь в результате их действий не было пострадавших. Вскоре террористы попытались избавиться от своего автомобиля и подожгли его. В этот момент, прибывшие на место полицейские, открыли огонь. Террористы вступили с ними в перестрелку, после чего скрылись.