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    В Израиле

    Нетаниягу в специальном обращении к народу: "Насилие недопустимо, верю в возможность прийти к соглашению"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Нетаниягу в специальном обращении к народу:
    Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

    Премьер-министр Биньямин Нетанигу сделал специальное заявление. Он процитировал слова бывшего главы Верховного суда Аарона Барака. "Свобода демонстрации не означает свободы парализовывать государство", – сказал он.

    Нетаниягу сравнил события в Хауаре и события в Тель-Авиве. "Мы не потерпим ситуации, при которой каждый делает то, что хочет – ни в Хауаре, ни в Тель-Авиве".

    Нетаниягу напомнил про борьбу против размежевания, назвав себя одним из лидеров тогдашней оппозиции. "Тогда не было актов насилия, тогда не было перекрытия шоссе, тогда люди не вцеплялись друг другу в горло", – сказал Нетаниягу.

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    "Когда одна сторона переходит красную черту, есть реальная опасность, что и вторая сторона ее

    перейдет. В то же время, я верю и убежден, что можно прийти к соглашению и к взаимопониманию", – резюмировал премьер-министр.

    Он не высказал каких-либо конкретных предложений по началу переговоров.

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