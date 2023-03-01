Нетаниягу в специальном обращении к народу: "Насилие недопустимо, верю в возможность прийти к соглашению"

Премьер-министр Биньямин Нетанигу сделал специальное заявление. Он процитировал слова бывшего главы Верховного суда Аарона Барака. "Свобода демонстрации не означает свободы парализовывать государство", – сказал он.

Нетаниягу сравнил события в Хауаре и события в Тель-Авиве. "Мы не потерпим ситуации, при которой каждый делает то, что хочет – ни в Хауаре, ни в Тель-Авиве".

Нетаниягу напомнил про борьбу против размежевания, назвав себя одним из лидеров тогдашней оппозиции. "Тогда не было актов насилия, тогда не было перекрытия шоссе, тогда люди не вцеплялись друг другу в горло", – сказал Нетаниягу.

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"Когда одна сторона переходит красную черту, есть реальная опасность, что и вторая сторона ее

перейдет. В то же время, я верю и убежден, что можно прийти к соглашению и к взаимопониманию", – резюмировал премьер-министр.

Он не высказал каких-либо конкретных предложений по началу переговоров.

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