Протесты против реформы: Бен-Гвир распорядился не позволять "анархистам" перекрывать дороги

В среду, 1 марта, по всей стране проходят массовые протесты против юридической реформы. Организаторы протестов предупредили, что будут перекрываться дороги. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что отдал распоряжение полиции "не позволять анархистам перекрывать центральные трассы".

В ответ на это заявление организаторы протестов сообщили: "Когда правительство пытается превратить Израиль в диктатуру, активное сопротивление не право, а гражданская обязанность".

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Тем временем в разных точках страны дороги и перекрестки перекрываются протестующими, наблюдаются сильные перебои в движении поездов, поскольку рядом с железнодорожными станциями проходят митинги.

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Есть задержанные. Среди задержанных - демонстранты, перекрывавшие перекресток в Кфар а-Ярок и женщина примерно 70 лет, подозреваемая в нападении на сотрудника полиции на улице Саламе в Тель-Авиве.

Накануне вечером полиция Тель-Авивского округа сообщила, что в связи с протестами будут перекрыты съезды с развязки А-Шалом в обоих направлениях с 7:45 утра. В Тель-Авиве также перекрыты улица Каплан и перекресток Азриэли.

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Организаторы протестных акций посоветовали тем израильтянам, которые к ним не присоединятся, работать из дома.