Закон о призыве по Галанту и прошедшие выборы. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Министр обороны Йоав Галант давно числится в "подозреваемых" в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Несмотря на примирение, последовавшее после неудачной попытки уволить главу оборонного ведомства в марте прошлого года на фоне борьбы вокруг юридической реформы, подозрительность в отношении Галанта сохранилась. Его заявление по поводу закона о призыве не приведет к автоматическому развалу коалиции, однако добавит немало головной боли премьер-министру.

adv_12 incontent_1

Головной боли в избытке и у Яира Лапида. Итоги муниципальных выборов продемонстрировали, что левоцентристский электорат до сих пор не вышел из полусонного состояния, что и привело к неутешительным для оппозиции итогам муниципальных выборов. Лапиду остается лишь надеяться, что в день парламентских выборов избиратели придут на участки.

adv_13 m_ar_1

Закон о призыве: между политикой и общественным бременем

Заявление министра обороны о необходимости призыва в армию учащихся йешив не имеет ничего общего ни с законом о призыве, ни с самим призывом. Галант слишком хорошо знает политическую систему, чтобы понимать, что нет закона о призыве, который был бы приемлем одновременно и для Ицхака Гольдкнопфа, и для Орит Фаркаш-Коэн, и для Исраэля Айхлера, и для Михаэля Битона. Приемлемый для всех закон о призыве может быть принят совершенно однородной коалицией (с любой стороны), не той, в которой ультраортодоксы заседают вместе с "Кахоль Лаван", раздираемой к тому же вопросом, выходить ли из коалиции или продолжать с ней сотрудничать. Война, начавшаяся 7 октября, повлияла на отношение харедим к армии. Это изменение коснулось даже некоторых политиков, особенно в ШАС, однако никто ни в этой партии, ни тем более в "Яадут а-Тора" не проголосует за законопроект, накладывающий какие-либо обязанности на учащихся йешив в том, что касается службы в армии.

adv_14 incontent_2

Галант прекрасно знает все это. Он знает, что его заявление – это камень, способный поднять волны, которые вполне могут утопить коалиционное судно. Он идет на это не только из-за своей прямоты и негибкости. За этим действием стоит политический расчет. Летом 2023 года Галант, по мнению многих, упустил возможность сформировать себя в качестве альтернативы, когда не проголосовал против закона об ограничении действия принципа неприемлемости. Тогда в глазах противников юридической реформы потускнел ореол борца с этой реформой. Сейчас Галант берет реванш на почве того, что постепенно становится главной темой политической повестки дня.

adv_15 m_ar_2

Ситуация, сложившаяся вокруг закона о призыве, оставляет политикам очень мало пространства для маневра. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила в БАГАЦ свое заключение, согласно которому, если до 1 апреля 2024 года закон о призыве не будет продвигаться, должен быть прекращен перевод средств учащимся йешив. В коалиции уже говорят о том, что намерены попросить частного адвоката представлять позицию правительства, однако, во-первых, неизвестно будет ли предоставлена такая возможность, а во-вторых, мнение юридического советника по-прежнему имеет вес. В "Яадут а-Тора" недвусмысленно дали понять премьер-министру, что условием их дальнейшего пребывания в коалиции является незамедлительное утверждение закона, о котором шла речь в последние недели, закона, не предусматривающего каких-либо изменений в отношении непризыва учащихся йешив. Заявление Галанта делает утверждение такого закона почти нереальным, учитывая активное возражение Ганца, а в первую очередь Айзенкота. Нетаниягу вновь оказался в тупике.

Галант рискнул, однако ставки оправдывают риск. Если правительство рухнет из-за закона о призыве, и страна пойдет на выборы, он получит шанс возглавить лагерь противников Нетаниягу в "Ликуде". Генерал-майор запаса, не побоявшийся открыто отстаивать свою точку зрению – это может стать неплохой визитной карточкой для начала борьбы за место главы "Ликуда", тем более что общественное мнение заметно сдвинулось в сторону позиций, которые представляет Галант. Если министр обороны поймет, что его шансы в "Ликуде" невысоки, его с радостью примут в другой партии, благо недостатка их перед выборами в Кнессете не будет. И есть еще один сценарий, о котором в политической системе говорят довольно давно – конструктивный вотум недоверия с последующим назначением кого-либо из депутатов "Ликуда" на должность премьер-министра в действующем Кнессете. Не раз я слышал имя Галанта в качестве кандидата, который будет приемлем и для партий оппозиции. Сегодня быть за призыв харедим – перестает быть политической угрозой и становится политическим трамплином.

adv_16 incontent_3

Несмотря на угрозы "Яадут а-Тора", они тоже не будут торопиться на выборы. Высока вероятность того, что в следующем Кнессете они будут оппозиционной партией. Но даже если они войдут в коалицию, их возможность оказывать давление и получать дивиденды будет весьма ограниченной. Во всяком случае, любой вариант закона о призыве, разработанный этой коалицией, будет лучше того, на что сможет рассчитывать ультраортодоксальный сектор в случае формирования правительства Бени Ганцем или кем-то из его сторонников. В "Ликуде" полагаются на здравый смысл своих ультраортодоксальных партнеров.

adv_17 m_ar_3

А для Бени Ганца приближается момент принятия решения. Глава "Махане Мамлахти" отлично понимает, что не сможет бесконечно долго оставаться в коалиции. Закон о призыве может быть идеальным поводом для того, чтобы хлопнуть дверью и оставить Нетаниягу почти наедине со своими изначальными коалиционными партнерами. Почти – потому что по-прежнему неизвестно, какое решение примет Гидеон Саар. Выйдя из коалиции без Саара, Ганц может на неопределенный срок оказаться обычным депутатом от оппозиции, даже не главой ее, лишенным реальной возможности влиять на решения правительства.

Лапида и Либермана устраивает любой вариант. Продолжение внутри коалиционных пререканий, развал коалиции, утверждение удобного ультраортодоксам закона – все это работает на рейтинг оппозиционных партий.

adv_18 incontent_4

Будущее коалиции зависит от "Хизбаллы" и ХАМАСа. Если ситуация на северной границе продолжит накаляться и операция в Газе продолжится, у коалиции появится больший шанс на получение дополнительной отсрочки по вопросу о законе о призыве.

adv_19 m_ar_4

Муниципальные выборы: проверка сил и голосование "ногами"

1 ноября 2022 года состоялись выборы в Кнессет. Партии МЕРЕЦ не хватило 4124 голосов для того, чтобы преодолеть электоральный барьер. Если бы Заава Гальон набрала эти голоса, МЕРЕЦ с четырьмя мандатами оказалась бы в Кнессете, и соотношение сил между блоками вернулось бы почти к ничьей. В Тель-Авиве в голосовании приняли участие 59,6% избирателей, из них почти 11% проголосовали за МЕРЕЦ, а больше всего голосов набрала партия "Еш Атид". В Иерусалиме проголосовали 61,6% избирателей. Больше всего голосов набрал блок "Яадут а-Тора". На следующий день после выборов один активист МЕРЕЦ сказал мне, глядя на толпу на улице Тель-Авива: "Вчера эти люди остались дома и подарили страну Бен-Гвиру, а сегодня идут по своим делам как будто ничего не произошло".

adv_20 incontent_5

Прошел год и три месяца, которые сопровождались самым острым в истории страны гражданским противостоянием, вызванным попытками продвижения юридической реформы, и самой тяжелой в истории страны войной. 27 февраля 2024 года состоялись муниципальные выборы. В Тель-Авиве проголосовали 40%, в Ашдоде – 45%, в Бней-Браке – почти 62%. В этих цифрах вся или почти вся история этих выборов.

adv_21 m_ar_5

Судьба выборов в Израиле почти всегда зависит от явки избирателей. Ультраортодоксальные избиратели не подводят своих кандидатов, являясь почти в полном составе на избирательные участки. В арабском секторе ситуация схожая, хотя там бывают случаи протестного неголосования.

Избиратели же, которых принято называть свободными или независимыми, то есть теми, кто не получает четких и ясных распоряжений от духовных и иных лидеров, зачастую предпочитают использовать выходной день для отдыха, считая голосование непомерным трудом. Это не мешает избирателям потом жаловаться на итоги голосования.

На следующий день после муниципальных выборов в праворелигиозном или консервативном лагере праздновали победу, утверждая, что избрание Яира Мааяна в Араде или Йоси Какуна в Цфате является доказательством несостоятельности утверждений о снижении популярности национального лагеря. Не исключено, что в этом утверждении есть определенное зерно истины, однако выводы делать рано. Прежде всего, на этих выборах не баллотировался человек, являющийся объектом борьбы на политической арене уже не один год. Его зовут Биньямин Нетаниягу. Выборы в Кнессет, когда бы они ни прошли, скорее всего будут либо голосованием по вотуму доверия Нетаниягу или по вопросу о его преемнике. Всего этого не было на выборах в местные органы власти. Орна Барбивай проиграла в Тель-Авиве, но она проиграла не представителю "Ликуда", а Рону Худьдаи. Очень трудно сегодня делать выводы по поводу электоральных предпочтений израильтян, опираясь на голосование в Ашдоде, Бат-Яме или Гиватаиме. На всеобщих выборах будет очевидно выше явка и вопросы, которые находятся на повестке дня, будут важнее с точки зрения избирателей.

adv_22 m_ar_6

Праймериз на левом фланге: в поисках новых форм

На этой неделе стало известно, что праймериз на пост главы партии "Авода" состоятся 28 мая. Список кандидатов еще неизвестен, однако почти наверняка бывший депутат Яир Голан будет баллотироваться на этот пост. Скорее всего свою кандидатуру представит и депутат Наама Лазими.

Главным для лейбористов является вопрос выживания. Уже много месяцев, согласно опросам, партия "Авода" не проходит электоральный барьер. Не исключено, что избрание нового лидера, как это было после избрания Мерав Михаэли, приведет к временному росту популярности "Аводы". Однако на левом фланге понимают, что у "Аводы" и даже возвращающейся к самостоятельной жизни партии МЕРЕЦ нет достаточной базы для того, чтобы баллотироваться на выборах своими силами. Эти партии будут стремиться к объединению, чтобы избежать повтора ошибки прошлых выборов, когда они баллотировались порознь – и МЕРЕЦ не преодолела электоральный барьер.

adv_23 m_ar_7

На этой неделе стало известно и о том, что бывший глава МЕРЕЦ и бывший министр здравоохранения Ницан Горовиц намерен создать свою партию. Пока неизвестно ни ее название, ни формирующие ее люди. "Мы поддержим Ганца, Лапида и любого, кто будет выступать в поддержку демократии", – заявил Горовиц.

В "Еш Атид" также объявлена дата выборов главы партии, первых с момента создания движения в 2012 году. Они пройдут 28 марта. Против Яира Лапида будет баллотироваться депутат Кнессета Рам Бен-Барак. Других конкурентов нет.