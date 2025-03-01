Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 1 марта, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Ожидаются дожди от севера до Негева, временами с грозами. Вечером дожди прекратятся.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 7-17, в Мицпе-Рамоне – 7-15, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-17, в Ариэле – 7-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-17, на Голанских высотах – 8-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-понедельник – переменная облачность, повышение температуры. Во вторник температура понизится. Со среды до конца недели ожидаются дожди.