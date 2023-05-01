Отношения с США и юридическая реформа: открылось первое заседание сессии Кнессета

В Кнессете открылось первое заседание летней сессии парламента 25-го созыва.

В зале заседаний присутствовал спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Спикер Кнессета Амир Охана приветствовал его, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу напомнил, что Маккарти второй глава Палаты представителей, посещающий Израиль. По словам Нетаниягу, отношения между Израилем и США не имеют политической окраски. Он упомянул тот факт, что делегация, находящаяся сейчас в Израиле, является двупартийной, и это еще одно доказательство поддержки, которой Израиль пользуется в США.

adv_11 incontent_1

Глава правительства упомянул, что у Израиля и США есть общие цели. Он упомянул борьбу с иранской угрозой и расширение "соглашений Авраама", и упомянул диалог с палестинской автономией. "Я надеюсь, что после того, как мы придем к миру с арабскими странами, палестинцы поймут, что Израиль тут навсегда и нужно признать его", – сказал глава правительства.

adv_12 m_ar_1

Нетаниягу упомянул дискуссию вокруг юридической реформы. "Если вы думаете, что сложно решать проблемы в парламенте с двумя партиями, попробуйте решать их в парламенте с двенадцатью партиями", – сказал премьер-министр.

Он вновь напомнил, что большинство народа поддерживает реформы юридической системы. "Мы продолжим прикладывать усилия по достижению соглашения", – сказал премьер-министр.

adv_13 incontent_2

Глава оппозиции Яир Лапид также посвятил свое выступление отношениям между Израилем и США. "Союз между нашими странами должен быть вне политики, поддержка Израиля должна быть двупартийной", – сказал Лапид. Он упомянул процессы, проходящие на Ближнем Востоке, в том числе "форум Негева" и "соглашения Авраама". Лапид упомянул разногласия в израильском обществе и заявил, что "Израиль должен оставаться демократическим государством".

adv_14 m_ar_2

Выступления Нетаниягу и Лапида не прерывались криками.

После Лапида пред депутатами выступил Кевин Маккарти. Он заверил израильских парламентариев в том, что США остается лучшим другом Израиля. Кевин Маккарти упомянул проблемы, стоящие перед Израилем и США. Он говорил об Иране, о Китае, о ценностях, которые объединяют два народа. "Возрождение Израиля – это чудо, которое произошло на наших глазах", – добавил Маккарти.