В четырёх отделениях МВД можно будет получить загранпаспорта в порядке живой очереди

Министр внутренних дел Моше Арбель 1 мая сообщил на брифинге для журналистов о решении открыть еще четыре отделения для выдачи биометрических загранпаспортов ("дарконов") в дополнение к отделению в Бней-Браке, об открытии которого было объявлено ранее.

Речь идет об отделениях Управления регистрации населения в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве.

Эти четыре отделения будут открыты 14 мая, предназначены они только для выдачи биометрических паспортов и будут работать с воскресенья по четверг с 7:30 до 22:00. Срок работы этих четырех отделений – до 15 июня.

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Подчеркнем, что в эти отделения не нужно назначать очередь заранее.

Отделение в Бней-Браке откроется 15 мая и будет работать с 14:00 до 22:00. В это отделение нужно назначать очередь заранее.

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За оформление загранпаспорта следует заплатить заранее на сайте Управления регистрации населения.

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Отметим, что на брифинге министр заявил, что в этих пяти отделениях можно будет также получить биометрическое удостоверение личности ("теудат зеут"). Однако в пресс-службе Управления регистрации населения уточняют, что это будет возможно лишь "в порядке исключения".

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