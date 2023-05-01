В Тайбэ убиты женщина и два маленьких ребенка, задержан подозреваемый

В ночь на понедельник, 1 мая, в Тайбэ были убиты молодая женщина (26 лет) и двое маленьких детей (мальчики от полугода до двух лет). На телах убитых есть следы ножевых ранений.

Парамедики, вызванные на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть женщины и детей.

По подозрению в убийстве полиция задержала мужа убитой женщины (примерно 30 лет).

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Названы имена убитых: это Бараа Масаруа и двое ее сыновей Амир и Адам.

По версии следствия, муж напал на жену, когда она была на кухне, и убил ее ударами ножа. Затем он прошел в спальню, где спали его сыновья, и зарезал их.

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Только с 1 января по 1 мая 2023 года в Израиле в арабском секторе жертвами убийств стали 64 человека.