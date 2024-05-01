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Израиль

Впервые с начала войны открыт КПП "Эрез" для провоза гуманитарной помощи в Газу

время публикации: 01 мая 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 19:41
Впервые с начала войны открыт КПП "Эрез" для провоза гуманитарной помощи в Газу
Пресс-служба ЦАХАЛа

Впервые с начала войны через контрольно-пропускной пункт "Эрез" в сектор Газы проследовали 30 грузовиков с гуманитарной помощью, доставляемой из Иордании.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что КПП было открыто по указанию правительства. За открытие КПП отвечали армия, офис координатора действий правительства на палестинских территориях и Управление контрольно-пропускными пунктами при министерстве обороны.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что для открытия нового "шлюза" было необходимо провести обширные инфраструктурные работы, в частности, перестроить здание терминала, который ранее не использовался для проезда транспорта, а также построить дороги как на территории сектора Газы, так и в Израиле. Современная инфраструктура позволяет доставлять грузы напрямую в северные районы сектора, при этом не создавая угрозы для израильских населенных пунктов в этом районе.

В подготовке КПП "Эрез" к открытию были задействованы инженерный и строительный отдел министерства обороны, инженерное подразделение бригады "Газа", специалисты Управления тылом Южного военного округа.

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