Впервые с начала войны открыт КПП "Эрез" для провоза гуманитарной помощи в Газу

Впервые с начала войны через контрольно-пропускной пункт "Эрез" в сектор Газы проследовали 30 грузовиков с гуманитарной помощью, доставляемой из Иордании.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что КПП было открыто по указанию правительства. За открытие КПП отвечали армия, офис координатора действий правительства на палестинских территориях и Управление контрольно-пропускными пунктами при министерстве обороны.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что для открытия нового "шлюза" было необходимо провести обширные инфраструктурные работы, в частности, перестроить здание терминала, который ранее не использовался для проезда транспорта, а также построить дороги как на территории сектора Газы, так и в Израиле. Современная инфраструктура позволяет доставлять грузы напрямую в северные районы сектора, при этом не создавая угрозы для израильских населенных пунктов в этом районе.

В подготовке КПП "Эрез" к открытию были задействованы инженерный и строительный отдел министерства обороны, инженерное подразделение бригады "Газа", специалисты Управления тылом Южного военного округа.