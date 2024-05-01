Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 мая: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора
время публикации: 01 мая 2024 г., 06:03 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 06:08
В ночь на 1 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы.
На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому на улице Аль-Джалаа в центре города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по западным районам города Газа.
В центре сектора: с воздуха был нанесен удар по целям в центре сектора Газы.
На юге сектора: израильская артиллерия обстреливала восточные районы Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафахе.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 1 мая.
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