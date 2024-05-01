Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 мая: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 1 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому на улице Аль-Джалаа в центре города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по западным районам города Газа.

В центре сектора: с воздуха был нанесен удар по целям в центре сектора Газы.

На юге сектора: израильская артиллерия обстреливала восточные районы Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 1 мая.