Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 1 мая, температура немного будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Возможны слабые дожди на севере страны.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 16-28, в Мицпе-Рамоне – 17-23, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-24, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-29, на Голанских высотах – 17-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В четверг – переменная облачность. В пятницу-субботу – солнечно. Температура существенно не изменится.