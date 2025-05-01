Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 1 мая, температура значительно понизится и немного ниже среднесезонной. Облачно с прояснениями. Возможны слабые дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 14-21 градусов, в Тель-Авиве – 19-22, в Хайфе – 17-20, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 16-25, в Мицпе-Рамоне – 14-25, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-22, в Ариэле – 14-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-26, на Голанских высотах – 16-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.