Зеленский в интервью израильским журналистам: "После 21 февраля нам не нужны посредники"

Вечером в понедельник, 31 октября, телеканал "Кешет" в программе "Увда" показал эксклюзивное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое он дал Илане Даян и Итаю Энгелю в Киеве. Илана Даян два дня назад вернулась в Израиль, Итай Энгель остался в Украине, где продолжает освещать события, связанные с войной.

Израильские журналисты предложили Владимиру Зеленскому говорить через переводчика, но он решил давать интервью на английском, чтобы быть понятным зрителям телеканала. И за кадром Илана Даян поясняет, что он крайне редко общается с журналистами по-английски.

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Владимир Зеленский говорил о том, что украинский народ, переживающий сейчас трагедию, очень хорошо понимает израильтян. "Я хорошо знаю вашу историю. Я много раз бывал в Израиле, у меня много знакомых израильтян, у меня там много родственников", – сказал он.

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Обсуждая после интервью эти слова Зеленского, Илана Даян сказала, что "было понятно, что Зеленский готов стучаться в любые двери, чтобы быть услышанным израильским руководством и получить то оружие, которому ему необходимо прямо сейчас". На это Итай Энгель возразил коллеге, что Зеленский говорил не только от своего имени, но и от имени всех украинцев. "Украинцы видят, что есть единственная страна в мире, которая регулярно подвергается ракетным обстрелам, но эти ракеты каким-то чудесным образом останавливаются в воздухе. Они ждут от нас помощи", – отметил военный корреспондент.

– Господин президент, вы можете описать одним словом, что вы чувствуете по отношению к Израилю в эти дни? – спросила Илана Даян.

– Я не понимаю Израиль, – ответил Зеленский.

– Что именно?

– Я думаю, что правительство Израиля и ваш народ должны быть на нашей стороне. И я не понимаю: если израильтяне поддерживают Украину в ее борьбе за свободу и независимость, почему у властей иная точка зрения.

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Владимир Зеленский сказал, что он говорил с тремя премьер-министрами Израиля (очевидно, речь о Биньямине Нетаниягу, Нафтали Беннете и Яире Лапиде), и у каждого из них просил помощи Украине, но его просьбы были проигнорированы. "Дело даже не в оружии или деньгах. Дело в том, что надо выбрать сторону. После 24 февраля ни я, ни мой народ не нуждаемся в посредниках, нам нужны партнеры, друзья. Мы не уговариваем израильское руководство помогать нам. Мы просим выбрать. Нам очень важно знать: "Мы друзья?" Вы можете быть друзьями и не оказывать нам военную помощь. Но вы можете нас поддерживать в ваших выступлениях, в СМИ, в кибератаках", – говорит Зеленский.

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Позднее Зеленский еще раз вернулся к тому, что Израиль вместо конкретной помощи предлагал свои услуги в качестве посредника на переговорах. Он признался, что не ожидал этого от евреев, которые, по его словам, должны лучше других знать, что с фашистами нельзя вести переговоры.

На вопрос о том, есть ли у израильского руководства список того, в чем нуждается Украина, Зеленский ответил утвердительно. Он отметил, что ему известно, с какими сложностями связана передача "Железного купола", о котором он говорил с тремя премьер-министрами Израиля. По словам Зеленского, еще до вторжения России в Украину он просил у Биньямина Нетаниягу "Железный купол". На вопрос Даян, что ответил Нетаниягу, Зеленский ответил: "Я думаю это понятно, если у нас "купола" до сих пор нет".

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Владимир Зеленский рассказал в этом интервью, какой была его первая просьба к Израилю. "Я просил систему связи, поскольку у вас качественные системы".

– И что вам ответили?

– "Ответ будет тем же: у нас нет систем связи израильского производства".

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На замечание израильских журналистов, что, возможно, такое поведение израильского руководства объясняется проблемами, связанными с безопасностью Израиля, Зеленский ответил так: "Ваши политики говорят, что они должны думать о безопасности Израиля. Разумеется, должны. Конечно, безопасность вашего народа должна находиться на первом месте. Но мы вначале просили системы связи, и лишь затем начали обсуждать другие вещи, и только потом стали говорить о "Железном куполе". Он также подчеркнул, что его настойчивость при обращении к Израилю объясняется тем, что только четыре страны в мире производят системы ПВО, и Израиль – одна из этих стран.

В этом интервью Владимир Зеленский сказал, что в последние дни в Иерусалиме произошли какие-то изменения в отношении Украины. (Телеканал "Кешет" сообщил, что в израильской системе безопасности принято решение передать Киеву системы связи, о которых он просил с начала войны).

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Израильские журналисты задали президенту Украины вопрос, кто ему посоветовал сменить официальный костюм на футболку. "Никто. В первый день войны я должен был выступить перед людьми. И тогда я сказал своей команде, что я чувствую себя странно и мне некомфортно. Мне неудобно в костюме".

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Израильские журналисты напомнили президенту Украине о его мартовском обращении к Кнессету. Они сказали, что своим сравнением происходящего в Украине с Холокостом, он лишился поддержки части израильтян, которые сочли это сравнение неуместным. "Вы считаете, это можно сравнивать?" – спросила его Даян. Владимир Зеленский сказал, что он этого сравнения не помнит, но затем попытался объяснить, что чувствовал в тот день. "Я не утверждаю, что я прав. Я не могу быть объективным. Я субъективен. Я тогда думал: когда весь мир, включая Израиль, молчит, то нацизм поднимает голову".

На вопрос израильских журналистов, не хотел бы Зеленский после войны вернуться к своей еврейской идентичности, тот ответил отрицательно, сказав, что, он чувствует себя украинцем.