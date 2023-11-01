Война Израиля против террора. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Война Израиля против террора". В опросе, который проводился с 31 октября по 1 ноября, приняли участие 8998 респондентов (8119 из них ответили на 31 вопрос). 85% участников опроса живут в Израиле, 3% находятся за пределами Израиля, но говорят, что планируют прилететь в Израиль, не дожидаясь окончания войны. 9% не в Израиле и не планируют в скором времени прилетать.

ИТОГИ ОПРОСА

adv_12 incontent_1

БЕЗОПАСНОСТЬ

adv_13 m_ar_1

43% участников опроса заявили, что они сами или кто-то из их близких родственников в настоящее призван в армию, полицию или иные силовые структуры для участия в войне против террора (на юге или севере Израиля).

7% активно участвуют в волонтерской помощи армии и/или пострадавшим и слабым слоям населения. 40% говорят, что они оказывают помощь финансовыми средствами, продуктами, товарами первой необходимости армии или нуждающимся гражданским лицам. 22% оказывают информационную поддержку Израилю и волонтерству в Израиле. (Среди тех, кто живет в Израиле, таких, соответственно – 8%, 43%, 22%.)

adv_14 incontent_2

12% респондентов сказали, что они сами или кто-то из близких родственников пострадал, начиная с 7 октября 2023 года, в результате действий террористов в Израиле (учитывался не только физический, но и материальный ущерб в результате обстрелов).

adv_15 m_ar_2

63% участников опроса живут в районах, которые, начиная с 7 октября 2023 года, подвергаются ракетным обстрелам (Среди живущих в Израиле таких 70%.)

Был задан вопрос: "Кто, по вашему мнению, несет основную ответственность за провал 7 октября 2023 года?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 72% выбрали ответ: "Все руководители государства и силовых структур". 47% считают, что личную ответственность несет премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Прочие варианты выбрали менее трети голосовавших.

adv_16 incontent_3

Тот же вопрос был сформулирован иначе: "Кто главный ответственный за недостаточную готовность Израиля к массовому вторжению террористов?" (на этот раз можно было выбрать только один вариант ответа) При такой формулировке 43% ответили: "В равной степени все основные политические и силовые ведомства (правительства, минобороны, армия, разведывательные структуры)". 37% выбрали ответ: "Главную ответственность несет нынешнее правительство". 12% заявили: "Главную ответственность несут разведывательные структуры (ШАБАК, АМАН и др.)". 4% выбрали ответ: "Главную ответственность несут ЦАХАЛ и министерство обороны".

adv_17 m_ar_3

49% считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен подать в отставку в связи с провалами 7 октября сразу после окончания войны. 22% заявляют, что он должен сделать это незамедлительно. 15% за то, чтобы дождаться результатов расследования, а затем уже принимать решения. 7% полагают, что Нетаниягу не должен подавать в отставку, но обязан был взять ответственность на себя. 5% заявили: "Нет, Нетаниягу все делает правильно".

39% считают, что начальник генерального штаба Герци А-Леви должен подать в отставку в связи с провалами 7 октября сразу после окончания войны. 5% заявляют, что он должен сделать это незамедлительно. 35% за то, чтобы дождаться результатов расследования, а затем уже принимать решения. 11% полагают, что А-Леви не должен подавать в отставку, но обязан был взять ответственность на себя. 3% заявили: "Нет, А-Леви все делает правильно".

adv_18 incontent_4

41% считают, что глава ШАБАКа Ронен Бар должен подать в отставку в связи с провалами 7 октября сразу после окончания войны. 5% заявляют, что он должен сделать это незамедлительно. 36% за то, чтобы дождаться результатов расследования, а затем уже принимать решения. 10% полагают, что Бар не должен подавать в отставку, но обязан был взять ответственность на себя. 1% заявили: "Нет, Бар все делает правильно".

adv_19 m_ar_4

Вопрос: "Кто-то обвиняет в провале на границе Газы тех, кто протестовал против юридической реформы и поддерживал отказников в армии, кто-то обвиняет в провале правительство, действия которого привели к расколу в обществе. Каково ваше мнение?" 47% ответили: "Считаю, что следует повременить с взаимными обвинениями до окончания войны". 43% выбрали ответ: "Считаю, что виновато правительство". 8% заявили: "Считаю, что виноваты противники реформы и отказники".

80% участников опроса уверены, что политическое противостояние последнего года негативно повлияло на готовность Израиля к войне.

adv_20 incontent_5

Было предложено назвать органы власти и общественные институты, которым читатели по-прежнему доверяют в Израиле. (Можно было выбрать произвольное число ответов.) 66% сказали, что по-прежнему доверяют Армии обороны Израиля. 40% доверяют спецслужбам, 37% – полиции, 22% – Верховному суду, 17% – президенту, 14% – СМИ, 9% – правительству, 3% – Кнессету, 1% – политическим партиям. 18% заявили, что не доверяют никому.

adv_21 m_ar_5

91% считают верными обозначенные цели войны: уничтожение военного и политического потенциала ХАМАСа и возвращение заложников.

Вопрос был сформулирован иначе: "Должен ли Израиль продолжать военную операцию до освобождения всех заложников?" 77% ответили: "Да, без этого войну прекращать нельзя". 9% выбрали ответ: "Нет, это нереальная цель". Прочие затруднились с ответом.

Вопрос: "Должен ли Израиль ограничить действия ЦАХАЛа в Газе и начать переговоры об освобождении заложников?" 77% заявили: "Нет, ХАМАС не освободит заложников, не следует вести переговоры". И только 8% говорят: "Да, спасение людей превыше всего, надо вести переговоры".

adv_22 m_ar_6

При формулировке вопроса "Какую задачу вы считаете в ходе этой войны главной?" 62% называют таковой ликвидацию ХАМАСа и только 6% выбирают вариант "освобождение заложников". 26% ответили: "Вопрос некорректный, не стану на него отвечать".

Вопрос: "Родственники похищенных требуют согласиться на освобождение всех заключенных в израильских тюрьмах в обмен на всех заложников. Должно ли правительство согласиться на такую сделку?" 55% ответили отрицательно. 20% выбрали ответ "да".

Вопрос: "Как должен реагировать Израиль на атаки с ливанской территории, инициированные "Хизбаллой"?" 75% выбрали вариант: "Жестко, но не доводя до широкомасштабной войны, чтобы сконцентрироваться на войне в Газе". 13% считают, что настала пора инициировать уничтожение военного потенциала "Хизбаллы", даже ценой более масштабной войны. 7% считают, что следует "оставить "заботу" о ликвидации потенциала "Хизбаллы" американским военным".

adv_23 m_ar_7

Вопрос: "Каким, с вашей точки зрения, должен быть итог войны?" 60% ответили: "Уничтожение власти ХАМАСа в Газе и передача сектора под управление международных сил". 21% выбрали ответ: "Уничтожение власти ХАМАСа в Газе и оккупация сектора Израилем". 9% ответили: "Уничтожение власти ХАМАСа в Газе и возвращение в сектор палестинской администрации ФАТХа". Менее 1% считают допустимым "сохранение политической власти ХАМАСа в Газе при условии свободы действий ЦАХАЛа в секторе".

Когда были предложены три варианта итога войны, то 49% выбрали "аккуратный вариант" – длительная военная операция, уничтожение инфраструктуры террора, выход из Газы. 41% за "кардинальный вариант" – полная зачистка Газы, выдавливание населения в Египет, аннексия Газы. Менее 2% за "заморозку конфликта" – скорейшее достижение мира посредством переговоров.

Вопрос: "После событий 7 октября говорят о "крахе концепций". Какая концепция рухнула, с вашей точки зрения?" (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.) 71% уверены, что окончательно рухнула концепция "можно сосуществовать с ХАМАСом". 43% назвали рухнувшей концепцию "размежевание укрепило безопасность Израиля". 38% полагают, что стала несостоятельной концепция "необходимо урегулирование конфликта на основе принципа двух государств для двух народов". 31% считают отныне невозможным "статус-кво в отношениях с арабами".

adv_24 m_ar_8

Вопрос: "Посреднические усилия каких стран, на ваш взгляд, в настоящее время необходимы Израилю?" (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.) Самые частые ответы: США – 79%, Великобритания – 53%, страны ЕС – 46%, Египет – 33%. Только 6% рассчитывают на Россию.

Вопрос: "За последние недели резко вырос спрос на личное оружие. Ваше отношение к данному явлению?" 62% – положительное, 18% – отрицательное. Отношение почти не зависит от того, где живет респондент (в Израиле или нет) и когда он репатриировался в Израиль. При этом только у 4% есть личное оружие, и еще 4% говорят, что находятся в процессе получения личного оружия.

ПОЛИТИКА

adv_25 m_ar_9

60% поддерживают присоединение Бени Ганца и блока "Махане Мамлахти" к правительству после начала войны. 11% – не поддерживают.

37% считают, что партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом должна присоединиться к правительству. 24% считают, что Лапид не должен этого делать.

48% считают, что партия НДИ во главе с Авигдором Либерманом должна присоединиться к правительству. 24% считают, что Либерман не должен этого делать.

adv_26 m_ar_10

Вопрос: "Кого из политических лидеров вы хотели бы видеть сегодня на посту премьер-министра Израиля?" (в списке были перечислены имена лидеров всех ведущих политических партий) Самый частый ответ: "Нет подходящего варианта" – 22%. При этом 20% ответили – Авигдор Либерман, 12% – Бени Ганц, 11% – Биньямин Нетаниягу, 10% – Яир Лапид. 6% выбрали ответ: "Представитель "Ликуда", но не Нетаниягу".

ВОЗМОЖНЫЙ ОТЪЕЗД ИЗ ИЗРАИЛЯ

Вопрос: "Рассматриваете ли вы в настоящее время вариант отъезда из Израиля?" Распределение ответов среди респондентов, живущих сейчас в Израиле, таково: 55% выбрали ответ "нет, в обозримом будущем уезжать из Израиля не собираюсь", 35% ответили "я никогда никуда ни при каких обстоятельствах не уеду из Израиля". При этом 4% ответили: "Да, планирую навсегда покинуть Израиль". 1% выбрали ответ: "Да, планирую покинуть Израиль на время войны, а потом – вернуться".

adv_27 m_ar_11

Примечательно, что те, кто живут в Израиле сравнительно недавно (менее 10 лет), отвечают в среднем примерно так же, как те, кто живут в Израиле несколько десятилетий. В этой категории (относительно новых репатриантов) только 5% заявили, что планируют навсегда покинуть Израиль, а 4% сказали, что хотят уехать на время войны, а потом – вернуться.