ЦАХАЛ и ШАБАК: уничтожен Изз ад-Дин Касаб, член политбюро ХАМАСа
время публикации: 01 ноября 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 19:34
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации Изз ад-Дина Касаба, члена политбюро террористической организации ХАМАС.
Изз ад-Дин Касаб руководил "отделом национальных отношений", отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАСа с другими группировками в секторе и обладал определенными полномочиями при принятии военных решений.
Касаб был одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, остававшихся в живых на территории сектора Газы. Вместе с Кесабом ликвидирован его помощник Иман Айш.