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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК: уничтожен Изз ад-Дин Касаб, член политбюро ХАМАСа

время публикации: 01 ноября 2024 г., 19:26 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 19:34
Уничтожен Изз ад-Дин Касаб, член политбюро ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации Изз ад-Дина Касаба, члена политбюро террористической организации ХАМАС.

Изз ад-Дин Касаб руководил "отделом национальных отношений", отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАСа с другими группировками в секторе и обладал определенными полномочиями при принятии военных решений.

Касаб был одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, остававшихся в живых на территории сектора Газы. Вместе с Кесабом ликвидирован его помощник Иман Айш.

Израиль
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