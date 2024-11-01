ЦАХАЛ и ШАБАК: уничтожен Изз ад-Дин Касаб, член политбюро ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации Изз ад-Дина Касаба, члена политбюро террористической организации ХАМАС.

Изз ад-Дин Касаб руководил "отделом национальных отношений", отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАСа с другими группировками в секторе и обладал определенными полномочиями при принятии военных решений.

Касаб был одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, остававшихся в живых на территории сектора Газы. Вместе с Кесабом ликвидирован его помощник Иман Айш.