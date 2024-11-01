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Израиль

Источники: в течение ночи ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута

время публикации: 01 ноября 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 06:14
Источники: в течение ночи ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута
AP Photo/Hussein Malla

По оценке ливанской стороны, в ночь на 1 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута. Было несколько волн атак. Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа предупреждал о необходимости эвакуации.

Ливанские источники сообщали о серии ударов израильских ВВС по целям в южном Бейруте. Удары были нанесены по целям в районах Бурдж аль-Бараджнэ, Харет Хрейк, Губайри и Аль-Кафаат.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передавал, что была атакована квартира, в которой находились некие лица, прибывшие из южного Ливана. Есть убитые и раненые.

Кроме того, источники в Ливане сообщали о серии ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Набатии.

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