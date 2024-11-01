Источники: в течение ночи ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута

По оценке ливанской стороны, в ночь на 1 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута. Было несколько волн атак. Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа предупреждал о необходимости эвакуации.

Ливанские источники сообщали о серии ударов израильских ВВС по целям в южном Бейруте. Удары были нанесены по целям в районах Бурдж аль-Бараджнэ, Харет Хрейк, Губайри и Аль-Кафаат.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передавал, что была атакована квартира, в которой находились некие лица, прибывшие из южного Ливана. Есть убитые и раненые.

Кроме того, источники в Ливане сообщали о серии ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Набатии.