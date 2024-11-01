Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 1 ноября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди на севере, временами с грозами.

В Иерусалиме – 15-22 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 20-29, в Беэр-Шеве – 16-26, в Мицпе-Рамоне – 15-23, на побережье Мертвого моря – 21-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 19-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 10 км/ч).

В субботу-понедельник температура понизится. В субботу-воскресенье ожидаются дожди.