Два года со дня выборов: Нетаниягу популярен, коалиция нестабильна. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе открылась зимняя сессия Кнессета 25-го созыва. 1 ноября исполняется два года со дня парламентских выборов. Середина каденции пришлась на разгар войны, на пик борьбы вокруг закона о призыве и на неожиданный для многих процесс восстановления популярности премьер-министра.

В оппозиции понимают, что перспективы выживаемости или развала коалиции зависят не от них, и ограничиваются заделами на будущее. В то же время, стабильность нынешней коалиции выглядит очень хрупкой, особенно учитывая очаги недовольства – в том числе в "Ликуде". Судя по всему, премьер-министр Биньямин Нетаниягу на этой неделе выиграл немного времени, однако до решения кардинальной проблемы призыва ультраортодоксов, точнее урегулирования отношений в треугольнике – общество, ультраортодоксы, служба в армии – еще далеко.

Ультраортодоксы: отказ от второстепенного ради главного

Как и ожидалось, грозный ультиматум ультраортодоксов оказался чуть менее грозным, когда дошло до момента его реализации. ШАС и "Яадут а-Тора" отказались от идеи, которой, судя по всему, никогда и не было, и не стали разваливать коалицию. Вместо этого они получили от руководства коалиции гарантию продвигать в ускоренном порядке законопроект, обеспечивающий субсидирование яслей и детских садов для детей учащихся йешив.

Этот шахматный ход, подобно жертву пешки, открывает ультраортодоксам оперативный простор для маневров. Но не только им.

Утверждение этого законопроекта, что само по себе не гарантировано в данный момент, неизбежно приведет стороны к встрече в зале Верховного суда, и рискну предположить, что закон будет заблокирован. Нет никаких оснований предполагать, что БАГАЦ, запретивший субсидирование яслей, поддастся на бесхитростный трюк авторов законопроекта. Сохранение субсидирования при условии, что один из членов семьи работает, как предусмотрено законопроектом, это де-факто сохранение нынешней ситуации. Ожидающаяся отмена законопроекта приведет к двум несомненным результатам: новой волне обвинений в адрес судебной системы и возобновлению требований в адрес Нетаниягу – так или иначе проблему решить. Финансирование тем временем продолжит поступать частным образом из-за рубежа, как это происходит сегодня.

Все эти шаги имеют, разумеется, и обратную сторону. Возмущение поведением ультраортодоксальных депутатов, их стремление воспрепятствовать любым попыткам хоть немного изменить патологическую ситуацию в сфере распределения общественного бремени, выходит далеко за рамки традиционного противостояния между светскими и религиозными, между коалицией и оппозицией. В среде религиозных сионистов звучит возмущение позицией и действиями представителей ультраортодоксального истеблишмента. До недавнего времени такое возмущение было уделом избирателей в среде религиозных сионистов. Сейчас это возмущение передалось и политикам. Министр алии и интеграции Офир Софер очень ясно высказался на этой неделе, заявив, что "лидеры ультраортодоксов плюнули в лицо тем, кто истекает кровью на полях сражений". Это заявление Софера не произвело впечатления на депутатов от "Яадут а-Тора". Моше Рот назвал религиозных сионистов "полезными идиотами". А воз призыва и ныне там.

Вибрации в "Ликуде": Нетаниягу опасается путча

Утверждение закона о субсидировании заведений для детей учащихся йешив не будет слишком простой для коалиции задачей. Несмотря на поспешность, с которой этот законопроект планируется утвердить, по пути его ожидает немало препятствий, причем изнутри коалиции. Первые ласточки уже обозначились. Депутат Дан Илуз ("Ликуд") резко раскритиковал этот законопроект и "нарвался" на выволочку со стороны главы партии. Беседа между Нетаниягу и Илузом проходила на повышенных тонах. Премьер-министр кричал на депутата от своей фракции: "Кто ты такой? По какому праву ты подрываешь стабильность коалиции?!" Надо сказать, что Илуз не растерялся. "Я готов пожертвовать всем, что имею ради безопасности государства. Всегда буду действовать последовательно, профессионально, исходя из деловых мотивов, и ничто меня не сдвинет с моего пути", – заявил он.

Биньямин Нетаниягу не любит неприятных неожиданностей в виде возможных политических противников и непредвиденных голосований. Нетаниягу – один из наиболее "живучих" политиков на планете – почти фанатично следует логике известной фразы "если у вас паранойя, это не значит, что за вами не гонятся". Сейчас он прекрасно понимает, что Дан Илуз – это только первая ласточка, и скорее всего, будут другие депутаты и министры, которые попытаются заблокировать утверждение законопроекта. Помимо Йоава Галанта, который остается "вечным подозреваемым", в окружении главы правительства бросают подозрительные взгляды на министра Амихая Шикли. Вокруг него уже длительное время группируются депутаты фракции, которые в разное время высказывались по поводу происходящего вокруг закона о призыве. Эли Далаль, Амит А-Леви и некоторые другие могут представлять угрозу будущему законопроекта вместе с депутатами от коалиции, не входящими в "Ликуд".

В то же время, реальные шансы такого развития событий невысоки. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы в разгар войны, на фоне роста популярности премьер-министра, кто-то решился бы на демарш, способный привести к обвалу правительства. И даже Гидеон Саар, который вряд ли поддерживает шаги коалиции в вопросе призыва ультраортодоксов, сможет только проголосовать против как партия, не входящая в коалицию, а значит не связанная коалиционной дисциплиной. Разорвать едва оформленный союз с "Ликудом" партия Саара позволить себе не сможет. Более того, на этой неделе появились публикации о том, что тайное становится очевидным: Гидеон Саар намерен вернуться в "Ликуд" и в составе этой партии баллотироваться в Кнессет. Если план Саара действительно таков, то крайне маловероятно, что он выступит против правительства.

И есть, разумеется, Йоав Галант, который все еще занимает пост министра обороны. В политической системе нет единого мнения по поводу намерений премьер-министра сменить главу оборонного ведомства. Общее впечатление, что страстное желание Нетаниягу избавиться от Галанта немного поутихло, однако премьер-министр заинтересован в том, чтобы поддерживать эту угрозу "на медленном огне". Во многом дальнейшее развитие поединка Нетаниягу – Галант зависит от того, как поведет себя министр в вопросе закона о призыве.

Бюджетные страсти: спектакль с известным результатом

Из всех вопросов, стоящих сейчас на повестке дня, утверждение бюджета, парадоксально, но самый простой. Тем более, что на данный момент речь идет исключительно об утверждении правительством. Министры отдают дань "церемонии" – шумят, протестуют, возмущаются, некоторые искренне, некоторые по долгу службы. Однако в итоге бюджет будет утвержден. После этого начнутся долгие и скучные торги между министрами и минфином по поводу деталей. Будет или не будет утвержден бюджет, зависит от того, в каком политическом положении будет находиться коалиция на момент утверждения бюджета Кнессетом.

Оппозиция: возможности и альтернативы

Одним их первых законов, который был утвержден в зимнюю сессию Кнессета, стал закон о том, что Израиль прерывает все контакты с Агентством ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Закон этот был принят совместными усилиями коалиции и оппозиции. Этот совместный проект иллюстрирует, в каком положении находится оппозиция. С одной стороны, она делает то, чего предыдущая оппозиция, то есть нынешняя коалиция, никогда делать не стала бы – не стала бы поддерживать даже очень правильные и логичные законопроекты коалиции. С другой стороны, оппозиция раздроблена и расколота настолько, что ее способность эффективно действовать крайне ограничена.

В то же время, буря вокруг закона о призыве дает оппозиции шанс. Если есть что-то, что может объединить Яира Голана и Авигдора Либермана – это стремление ограничить влияние ультраортодоксальных партий и увеличить равенство в распределении бремени. С этой точки зрения ближайшие дни и недели будут решающими. Причем решающими не только в том, что происходит в Кнессете, но и за его пределами.

В день начала зимней сессии Кнессета в Иерусалиме прошла многотысячная демонстрация протеста. Однако число ее участников заметно уступало тому, что было еще несколько месяцев назад. Очень может быть, что после выборов в США и после ожидающегося утверждения закона о финансировании детских учебных заведений демонстрации протеста возобновятся и усилятся.

Два года со дня выборов: промежуточные итоги

1 ноября исполняются два года со дня выборов в Кнессет 25-го созыва. Незадолго до этой даты, 30 октября, в газете "Исраэль а-Йом" были опубликованы результаты опроса, проведенного институтом "Маагар мохот". По результатам опроса, реанимация общественного авторитета нынешней коалиции продолжается, и если бы выборы состоялись сегодня, то ее партии набрали бы 57 мандатов. Этого недостаточно, чтобы одержать победу, но вполне достаточно, чтобы не позволить партиям нынешней оппозиции сформировать правительство.

Любопытен еще один факт. В случае ожидаемого возвращения в политику Нафтали Беннета он становится крупнейшей партией в Кнессете, но набирает мандаты в основном за счет партий "блока перемен", то есть тех, кто не входит в коалицию Нетаниягу.

Два года, прошедшие после выборов, делятся на две неравные части: до 7 октября 2023 года все было посвящено юридической реформе и борьбе вокруг нее. Затем началась война. Но оба эти события должны были сделать премьер-министра и его коалицию почти нелегитимными. То, что этого не произошло, свидетельствует о трех вещах: отсутствие видимых альтернатив, способности Нетаниягу восстанавливаться в ситуациях, в которых другие политики давно сдались бы, и о своеобразном характере израильского избирателя, который принимает решения, исходя не столько из действий тех или иных политиков, сколько из того чувства причастности, которое эти политики транслируют. И в этом, в способности объединить, консолидировать электорат, Нетаниягу равных нет.

Тенденция восстановления популярности Нетаниягу очевидна, однако выводы делать рано. Ход войны переменчив и непредсказуем, а предвыборная кампания хоть уже и началась, но будет длинной, и ее участники не определились. Нетаниягу по-прежнему нуждается в чуде, чтобы сохранить реальные шансы побороться за пост премьер-министра на выборах в Кнессет 26-го созыва.

И стоит обратить внимание на то, что разговоры о создании крупного блока в правоцентристской части израильской политической карты прервались, но не прекратились. Есть очень много сил и действующих лиц, готовых бросить вызов премьеру. Они не оставили намерений объединить усилия.