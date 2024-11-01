В больнице умер офицер ЦАХАЛа, который был ранен в Газе

Разрешено к публикации: в больнице от ран, полученных 17 сентября в бою на юге сектора Газы, умер капитан Ярден Закай, 21 год, из Хадеры, командир взвода батальона "Шакед" бригады "Гивати".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 778 военнослужащих ЦАХАЛа.