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Израиль

В больнице умер офицер ЦАХАЛа, который был ранен в Газе

время публикации: 01 ноября 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 11:02
В больнице от ран, полученных 17 сентября в бою на юге сектора Газы, умер капитан Ярден Закай, 21 год, из Хадеры, командир взвода батальона "Шакед" бригады "Гивати"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в больнице от ран, полученных 17 сентября в бою на юге сектора Газы, умер капитан Ярден Закай, 21 год, из Хадеры, командир взвода батальона "Шакед" бригады "Гивати".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 778 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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