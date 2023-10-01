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    В Израиле

    Подрыв автомобиля и перестрелка в округе Лахиш: двое убитых, есть раненые

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    Подрыв автомобиля и перестрелка в округе Лахиш: двое убитых
    Пресс-служба МАДА     Подрыв автомобиля и перестрелка в округе Лахиш: двое убитых
    Liron Moldovan/Flash90

    Вечером 1 октября одновременно поступили сообщения о двух инцидентах в округе Лахиш: о взрыве автомобиля около поселка Хацав (между 7-й и 3-й трассами) и об обстреле на перекрестке Реэм (Масмия).

    В результате взрыва пострадали два человека, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (полиция заявляет о троих пострадавших). Один погиб (37 лет), другой в состоянии средней тяжести (33 года, доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте). Автомобиль полностью сгорел.

    В результате стрельбы также двое пострадавших (около 25 лет). Один в критическом состоянии, другой в состоянии средней тяжести. Оба доставлены в больницу "Каплан" в Реховоте. Позже один из них скончался.

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    По уточненным данным, речь идет нападении с участием представителей криминального клана Джаруши.

    Полицейские преследовали боевиков, которые пытались скрыться на автомобиле Mazda, и вступили с ними в перестрелку на перекрестке Реэм. Двое преступников были ранены, один из них позже умер в больнице.

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    Не исключено, что один из боевиков с места происшествия скрылся, возможно он ранен. Эта информация проверяется.

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