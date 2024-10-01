Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 октября: удары по целям, десятки убитых

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Сообщается о десятках убитых.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Шуджайие, на востоке города Газа, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по зданию школы "Шуджаийя" в районе Ат-Туффа, к востоку от города Газа, не менее восьми убитых.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Нусейрате, не менее 12 убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 1 октября.