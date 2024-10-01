ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане. Ракетные обстрелы не прекращаются

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты террористической организации "Хизбалла" в Ливане. За последние несколько часов израильские ВВС атаковали пусковые установки, здания, в которых хранилось оружие и другую военную инфраструктуру.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что за последний час были зафиксированы пуски примерно 15 ракет из Ливана. Ракеты упали на открытой местности в районе Верхней Галилеи, заявляют военные. Возникли пожары, ведется их тушение.