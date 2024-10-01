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Израиль

ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане. Ракетные обстрелы не прекращаются

время публикации: 01 октября 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 13:49
ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" в Ливане. Ракетные обстрелы не прекращаются
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты террористической организации "Хизбалла" в Ливане. За последние несколько часов израильские ВВС атаковали пусковые установки, здания, в которых хранилось оружие и другую военную инфраструктуру.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что за последний час были зафиксированы пуски примерно 15 ракет из Ливана. Ракеты упали на открытой местности в районе Верхней Галилеи, заявляют военные. Возникли пожары, ведется их тушение.

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