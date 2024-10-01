ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане

В ночь на 1 октября в соответствии с решением политического руководства ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию против "Хизбаллы" и ее инфраструктуры на юге Ливана.

Информация о начале операции была разрешена к публикации около 2 часов ночи, хотя она к тому времени велась уже несколько часов в ливанских деревнях, расположенных недалеко от границы, из которых велся обстрел израильской территории.

Армейская пресс-служба подчеркивает, что армия действует в соответствии с планом, разработанным Генштабом и командованием Северным военным округом.

Артиллерия и ВВС оказывают поддержку наземным силам.

Вечером 30 сентября состоялось заседание военно-политического кабинета, который одобрил "следующий этап операции "Стрелы севера".

За несколько часов до начала операции, израильская артиллерия приступила к обстрелу целей на ливанской стороне границы.

В то время, когда ЦАХАЛ готовился зайти на территорию Ливана, ВВС ЦАХАЛа наносили удары по объектам "Хизбаллы" в бейрутском квартале Дахия, на юге Ливана и в долине Бекаа.