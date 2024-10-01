В Шхеме ликвидированы террористы, в бою ранены четверо бойцов "Дувдевана"

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе боевых действий в Шхеме, в лагере Балата, бойцы бригады "Кфир" и спецназа "Дувдеван" ликвидировали двух террористов, в их числе полевого командира Абд Шахина, причастного ко многим терактам. Задержаны подвое разыскиваемых террористов.

В ходе операции были ранены четверо бойцов "Дувдевана". Один из них в тяжелом состоянии, трое других – в состоянии средней тяжести.

В Шхеме израильскими военными были конфискованы оружие и боеприпасы.

Кроме того, проводились операции в Сильуаде, Дир-Ибзе, Кафр-Нааме, Бани-Наиме.