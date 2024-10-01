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Израиль

В Шхеме ликвидированы террористы, в бою ранены четверо бойцов "Дувдевана"

время публикации: 01 октября 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 12:30
В Шхеме ликвидированы террористы, в бою ранены четверо бойцов "Дувдевана"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе боевых действий в Шхеме, в лагере Балата, бойцы бригады "Кфир" и спецназа "Дувдеван" ликвидировали двух террористов, в их числе полевого командира Абд Шахина, причастного ко многим терактам. Задержаны подвое разыскиваемых террористов.

В ходе операции были ранены четверо бойцов "Дувдевана". Один из них в тяжелом состоянии, трое других – в состоянии средней тяжести.

В Шхеме израильскими военными были конфискованы оружие и боеприпасы.

Кроме того, проводились операции в Сильуаде, Дир-Ибзе, Кафр-Нааме, Бани-Наиме.

Израиль
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