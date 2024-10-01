Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 1 октября, температура понизится, усилится ветер, переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, до северного Негева. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 18-22 градусов, в Тель-Авиве – 23-27, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 20-27, в Мицпе-Рамоне – 18-27, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-28, в Ариэле – 20-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-30, на Голанских высотах – 20-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 120-260 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В среду-пятницу осадки прекратятся, ожидается повышение температуры.