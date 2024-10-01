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Израиль

ЦАХАЛ объявил о мобилизации четырех резервных бригад для решения задач на северном фронте

время публикации: 01 октября 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 16:14
ЦАХАЛ объявил о мобилизации четырех резервных бригад для решения задач на северном фронте
Michael Giladi/ Flash90

Командование ЦАХАЛа объявило о мобилизации четырех резервных бригад и других дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте.

"Их мобилизация позволит продолжить боевые действия против террористической организации "Хизбалла" и достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера в свои дома", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

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