ЦАХАЛ объявил о мобилизации четырех резервных бригад для решения задач на северном фронте

Командование ЦАХАЛа объявило о мобилизации четырех резервных бригад и других дополнительных сил для решения оперативных задач на северном фронте.

"Их мобилизация позволит продолжить боевые действия против террористической организации "Хизбалла" и достичь целей войны, включая безопасное возвращение жителей севера в свои дома", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.