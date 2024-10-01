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Израиль

Нищий атаковал водительницу с тремя детьми в автомобиле. Видео

время публикации: 01 октября 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 11:02
Нищий атаковал водительницу с тремя детьми в автомобиле. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

В понедельник, 30 сентября, в Тель-Авиве около светофора на развязке Ла Гардиа мужчина, выпрашивавший деньги у водителей, напал на женщину с тремя детьми, разбив стекло автомобиля камнем.

Во время нападения один из детей выбежал из машины.

Действия нападавшего были зафиксированы камерой видеорегистратора автомобиля, стоявшего позади машины, подвергшейся нападению.

Нападавший попытался скрыться. Но вскоре был задержан полицией.

Израиль
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