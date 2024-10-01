Нищий атаковал водительницу с тремя детьми в автомобиле. Видео

В понедельник, 30 сентября, в Тель-Авиве около светофора на развязке Ла Гардиа мужчина, выпрашивавший деньги у водителей, напал на женщину с тремя детьми, разбив стекло автомобиля камнем.

Во время нападения один из детей выбежал из машины.

Действия нападавшего были зафиксированы камерой видеорегистратора автомобиля, стоявшего позади машины, подвергшейся нападению.

Нападавший попытался скрыться. Но вскоре был задержан полицией.