В округе Шарон проходят учения полиции, отрабатывающей сценарии терактов
время публикации: 01 октября 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 08:33
Центральный округ полиции Израиля проводит в округе а-Шарон учения с привлечением служб спасения, в рамках которого будут отрабатываться сценарии терактов.
Учения проходят с 08:00 до 11:00 на всей территории округа Шарон. Возможны временные изменения в порядке движения транспорта, перекрытие дорог.
На трассах будет заметно повышенное присутствие полицейских автомобилей, пожарных машин и машин скорой помощи.
Также будет применяться пиротехника.
Полиция просит население следовать инструкциям.