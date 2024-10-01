В округе Шарон проходят учения полиции, отрабатывающей сценарии терактов

Центральный округ полиции Израиля проводит в округе а-Шарон учения с привлечением служб спасения, в рамках которого будут отрабатываться сценарии терактов.

Учения проходят с 08:00 до 11:00 на всей территории округа Шарон. Возможны временные изменения в порядке движения транспорта, перекрытие дорог.

На трассах будет заметно повышенное присутствие полицейских автомобилей, пожарных машин и машин скорой помощи.

Также будет применяться пиротехника.

Полиция просит население следовать инструкциям.