ЦАХАЛ объявил об обнаружении в Газе тел шести заложников, похищенных террористами

ЦАХАЛ и ШАБАК официально объявили, что в секторе Газы 31 августа были найдены тела шести заложников, похищенных террористами.

Имена заложников, чьи тела были найдены в Газе:

Кармель Гат (39 лет, из Беэри)

Эден Иерушалми (24 года, из Тель-Авива)

Гирш Гольдберг-Полин (23 года, из Иерусалима, гражданин Израиля и США)

Алекс Лобанов (32 года, из Ашкелона, гражданин Израиля и России)

Альмог Саруси (26 лет, из Раананы)

Ори Данино (24 года, из Иерусалима)

Поздно вечером 31 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе оперативных действий в секторе Газы обнаружены несколько тел. "В настоящий момент силы армии продолжают действовать в том районе, где найдены тела. Для эвакуации и опознания тел потребуются еще несколько часов", – говорилось в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Рано утром 1 сентября семьи начали сообщать о гибели своих близких. Вскоре после этого было опубликовано официальное заявление ЦАХАЛа и ШАБАКа.

В официальном заявлении сказано, что тела заложников, которых убили террористы ХАМАСа, были найдены в подземном туннеле в районе Рафиаха.