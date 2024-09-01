ЦАХАЛ объявил об обнаружении в Газе тел шести заложников, похищенных террористами
ЦАХАЛ и ШАБАК официально объявили, что в секторе Газы 31 августа были найдены тела шести заложников, похищенных террористами.
Имена заложников, чьи тела были найдены в Газе:
Кармель Гат (39 лет, из Беэри)
Эден Иерушалми (24 года, из Тель-Авива)
Гирш Гольдберг-Полин (23 года, из Иерусалима, гражданин Израиля и США)
Алекс Лобанов (32 года, из Ашкелона, гражданин Израиля и России)
Альмог Саруси (26 лет, из Раананы)
Ори Данино (24 года, из Иерусалима)
Поздно вечером 31 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе оперативных действий в секторе Газы обнаружены несколько тел. "В настоящий момент силы армии продолжают действовать в том районе, где найдены тела. Для эвакуации и опознания тел потребуются еще несколько часов", – говорилось в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.
Рано утром 1 сентября семьи начали сообщать о гибели своих близких. Вскоре после этого было опубликовано официальное заявление ЦАХАЛа и ШАБАКа.
В официальном заявлении сказано, что тела заложников, которых убили террористы ХАМАСа, были найдены в подземном туннеле в районе Рафиаха.