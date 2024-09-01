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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 01 сентября 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 06:13
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 1 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. Удары наносятся по целям на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Калибу; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в южной части города Газа; источники в Газе сообщают о двух убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому в Джабалии.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 1 сентября.

Поздно вечером 31 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе оперативных действий в секторе Газы обнаружены несколько тел. "В настоящий момент силы армии продолжают действовать в том районе, где найдены тела. Для эвакуации и опознания тел потребуются еще несколько часов", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа. Командование армии убедительно просит воздержаться от распространения слухов.

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