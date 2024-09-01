ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.

Самолеты военно-воздушных сил уничтожили ракетную установку террористов в районе деревни Айта аш-Шааб, из которой обстреливались населенные пункты Западной Галилеи, еще одна ракетная установка была уничтожена в районе Бинт-Джубайль.

В Байт-Лиф, ат-Тайбе и Аль-Адейса удары были нанесены по строениям, используемым террористами в военных целях.