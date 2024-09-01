ЦАХАЛ: в Газе атакована очередная школа, превращенная в штаб ХАМАСа
время публикации: 01 сентября 2024 г., 16:10 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 16:14
ЦАХАЛ сообщает, что был нанесен авиаудар по зданию школы "Сафад" в городе Газа, которое использовалось в качестве штаба террористами ХАМАСа.
Цель была атакована на основании точных разведданных, отмечают военные. Было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению, подчеркивает ЦАХАЛ.
Источники в Газе заявляют об убитых и раненых. Информация уточняется.