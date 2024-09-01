ЦАХАЛ: в Газе атакована очередная школа, превращенная в штаб ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что был нанесен авиаудар по зданию школы "Сафад" в городе Газа, которое использовалось в качестве штаба террористами ХАМАСа.

Цель была атакована на основании точных разведданных, отмечают военные. Было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению, подчеркивает ЦАХАЛ.

Источники в Газе заявляют об убитых и раненых. Информация уточняется.