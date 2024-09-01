Вооруженное нападение севернее Явне, тяжело ранен мужчина

Утром 1 сентября в результате вооруженного нападения севернее Явне был тяжело ранен 34-летний мужчина, его доставили в пункт медпомощи на трассе 4311 возле Ган Сорек, а затем – в больницу "Каплан" в Реховоте.

По словам парамедиков, раненого нашли в автомобиле. В больнице его состояние оценивают как тяжелое и нестабильное.

Полиция проводит расследование. По данным следствия, был ранен житель Ришон ле-Циона. Речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).