Вооруженное нападение севернее Явне, тяжело ранен мужчина
время публикации: 01 сентября 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 08:04
Утром 1 сентября в результате вооруженного нападения севернее Явне был тяжело ранен 34-летний мужчина, его доставили в пункт медпомощи на трассе 4311 возле Ган Сорек, а затем – в больницу "Каплан" в Реховоте.
По словам парамедиков, раненого нашли в автомобиле. В больнице его состояние оценивают как тяжелое и нестабильное.
Полиция проводит расследование. По данным следствия, был ранен житель Ришон ле-Циона. Речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).