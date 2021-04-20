Последняя надежда Нетаниягу: политики обсуждают возможность прямых выборов премьер-министра

Глава правительства Биньямин Нетаниягу продолжает продвигать инициативу по проведению прямых выборов премьер-министра.

Как сообщает "Кешет", именно этой теме была посвящена встреча Нетаниягу с главой блока "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем .

В окружении премьер-министра пришли к выводу о том, что у "Ликуда" нет шансов сформировать правительство. Смотрич не готов на коалицию при поддержке РААМ, а Саар не готов присоединиться к правительству Биньямина Нетаниягу. В этих условиях премьер-министр намерен использовать две недели, оставшиеся до истечения срока мандата, полученного им от президента Ривлина, на то, чтобы сформировать большинство необходимое для утверждения закона о прямых выборах. В ходе встречи со Смотричем премьер-министр пытался убедить его согласиться на это предложение или, по меньшей мере, не торпедировать сотрудничество в этом вопросе с партией РААМ. Смотрич не дал однозначного ответа, однако в окружении Нетаниягу полагают, что удастся прийти к соглашению с "Ционут Датит".

Ультраортодоксальные партии поддерживают это предложение, и как заявил на брифинге, состоявшемся 20 апреля, премьер-министр, в настоящий момент все зависит от главы "Ямина" Нафтали Беннета. В "Ямина" дали понять премьер-министру, что не отвергают эту возможность, однако она будет обсуждаться лишь в случае провала создать какое-либо правительство, в том числе правительство блока противников Нетаниягу.

Даже если Беннет даст согласие, это еще не гарантирует успех инициативы премьер-министра. Ранее телеканал "Кешет" сообщал со слов высокопоставленных источников в РААМ, что партия склоняется к тому, чтобы голосовать против прямых выборов премьер-министра.

Если Нетаниягу удастся убедить Смотрича, Беннета и Мансура Аббаса, это даст инициативе по смене избирательной системы 63 голоса.

В политических кругах отмечают, что такой шаг является по сути последней надеждой премьер-министра, если не считать возможности уступить пост главы "Ликуда" кому-либо из депутатов. В настоящий момент такая возможность не рассматривается.

Тем временем, в блоке противников Биньямина Нетаниягу вновь критикуют Яира Лапида и его окружение. Самого Лапида обвиняют в том, что он сфокусировал свои усилия на получении мандата от президента. В "Еш Атид" опасаются, что Реувен Ривлин передаст мандат Кнессету в случае провала попыток Биньямина Нетаниягу сформировать коалицию. В блоке "анти-Нетанииягу" утверждают, что необходимо прийти к соглашению с партиями будущей коалиции еще до получения мандата.

Как сообщил журналист "Решет" Равив Друкер, глава переговорной группы "Еш Атид" Гилель Кубрински улетел на четыре дня в США. В политических кругах полагают, что это означает отсутствие перспектив продвижения на переговорах в ближайшие дни.