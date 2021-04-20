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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2021 г., 20:46

Мэрия Хадеры усилит контроль за "купанием в море с акулами"

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Мэрия Хадеры усилит контроль за "купанием в море с акулами"

В районе электростанции в Хадере во вторник, 20 апреля, были установлены новые знаки о запрете купания в море на этом участка побережья. При этом сайт "Мако" сообщил, что мэрия Хадеры также намерена усилить контроль над соблюдением этого запрета.

Меры предосторожности в районе электростанции были усилены после того, как днем ранее в социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть, как десятки людей, некоторые вместе с маленькими детьми, находятся море рядом с акулами. Одна из акул перевернула доску для серфинга, на которой находилась девушка.


По словам доктора Авиада Шейнина из Центра исследований морских млекопитающих Хайфского университета, длины некоторых акул может достигать трех метров. Их поведение непредсказуемо, и представляет опасность для людей.

Акул к побережью Хадеры привлекает теплая вода, сбрасываемая электростанцией. Уже несколько лет подряд в зимнее время у электростанции собираются стаи морских хищников, которые уплывают обычно в мае.

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