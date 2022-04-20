Иракские хакеры взяли на себя ответственность за DDOS-атаку на сайт управления аэропортов
Работа сайта израильского управления аэропортов затруднена в связи с DDOS-атакой, ответственность за которую взяла на себя группа хакеров из Ирака.
В управлении аэропортов сообщили, что внутренние системы управления в результате атаки не пострадали.
На прошлой неделе хакерская DDOS-атака привела к сбою в работе портала GOV.il, через который можно получить наиболее востребованные государственные услуги онлайн. Спустя короткое время работу портала удалось восстановить.
Военный аналитик Бабак Тагвай в своем "твиттере" сообщил, что за кибератакой стоит киберподразделение Корпуса стражей Исламской революции.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 марта 2022
Сбой в работе правительственных сайтов может быть результатом кибератаки из Ирана
Сбой в работе правительственных сайтов может быть результатом кибератаки из Ирана