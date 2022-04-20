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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 14:09

Расистский скандал: певец Шломо Гроних сказал на концерте, что среди его публики "нет чахчахов"

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Певец Шломо Гроних порадовался, что среди его публики нет "чахчахов" и был обвинен в расизме

В политической и общественной системе продолжается скандал, вызванный словами известного певца Шломо Грониха.

В ходе своего выступления на фестивале в Эйн Гев, Гроних сказал: "Вы такая публика как люблю. Вы такие ашкеназы. Здесь нет ни одного "чахчаха"" (оскорбительное прозвище для выходцев из восточных общин - прим. ред.). Большинство публики встретило эти слова смехом. Ведущая Нест-Ли Барда сказала, обращаясь к Грониху: "Возможно, вы не обратили внимания, что в зале присутствуют самые разные люди". После этого Гроних извинился. "Я приношу свои извинения за эту глупую шутку. Не знаю, как она у меня вырвалась. Еще раз прошу меня простить", - сказал он.

Шломо Грониха осудили политики из самых разных партий. "Это стыд и позор, это отвратительный, тошнотворный расизм. Гроних, вы отвратительный человек", - заявил глава ШАС Арье Дери. "Это позор, и публика должна была просто встать и выйти", - заявил глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич.


Певец Шломо Арци написал в своем микроблоге Twitter, что Грониху должно быть стыдно.

Члены семьи Шломо Грониха опубликовали заявление, в котором объяснили инцидент деменцией у певца. "У него бывают эпизоды утраты связи с окружающей действительностью. Он не всегда отдает себе отчет в своих словах. Так было на сей раз, и он от всей души сожалеет и просит прощения", - заявили родственники Грониха.

Слово "чахчах" вошло в обращение в 1981 году, когда в ходе предвыборного митинга партии "Авода", телеведущий Дуду Топаз так назвал избирателей "Ликуда". Это слово стало символом пренебрежительного отношения к выходцам из восточных общин.

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