Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что нельзя заменить народную армию на профессиональную

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, выступая на открытии проекта "Шагаем для ЦАХАЛа", заявил, что нельзя заменить народную армию на другую модель.

"Модель народной армии уже 75 лет доказывает, что ей нет замены. Это секрет силы нашего народа", – сказал А-Леви.

Это заявление начальник генштаба сделал на фоне дискуссий о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ и о законопроекте, который облегчает ультраортодоксам освобождение от службы в армии взамен на дополнительные льготы для военнослужащих.

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А-Леви также высказался против уклонения резервистов от службы по политическим мотивам.

"Мы должны оставить все разногласия в стороне, чтобы граждане Израиля и молодежь знали, что у всех нас есть один общий знаменатель – безопасность страны", – сказал начальник генштаба.