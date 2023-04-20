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    В Израиле

    Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что нельзя заменить народную армию на профессиональную

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    Начальник генштаба ЦАХАЛа заявил, что нельзя заменить народную армию на профессиональную
    Yonatan Sindel/Flash90

    Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, выступая на открытии проекта "Шагаем для ЦАХАЛа", заявил, что нельзя заменить народную армию на другую модель.

    "Модель народной армии уже 75 лет доказывает, что ей нет замены. Это секрет силы нашего народа", – сказал А-Леви.

    Это заявление начальник генштаба сделал на фоне дискуссий о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ и о законопроекте, который облегчает ультраортодоксам освобождение от службы в армии взамен на дополнительные льготы для военнослужащих.

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    А-Леви также высказался против уклонения резервистов от службы по политическим мотивам.

    "Мы должны оставить все разногласия в стороне, чтобы граждане Израиля и молодежь знали, что у всех нас есть один общий знаменатель – безопасность страны", – сказал начальник генштаба.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Апреля 2023
    Возраст освобождения от службы и размеры помощи солдатам. Разгорается дискуссия вокруг закона о призыве
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