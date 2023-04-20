Walla: Израиль проведет в Киеве испытания системы оповещения об обстрелах

По данным обозревателя сайта Walla Барака Равида, уже в мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах.

Если испытания пройдут успешно, система может быть готова к применению уже этим летом.

Равид сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле и в Украине.

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Напомним, Израиль в 2022 году обещал специально разработать и поставить Украине системы оповещения для гражданского населения, которые будут уведомлять об обстрелах определенных районов, а не целых городов, как это происходит в Украине в настоящее время.

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Когда в этом году Киев посетил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, а за ним депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэв Элькин, они подтвердили это обещание.

Как пишет Равид, в течение последних месяцев сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.