ЦАХАЛ заявил о намерении разрушить дом террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли.

29 февраля 2024 года террорист Мухаммад Манасра подъехал к поселку Эли на автомобиле с желтыми израильскими номерными знаками и расстрелял стоявший на заправке автомобиль.

В результате теракта погибли 57-летний Ицхак Цайгер из Шавей Шомрон и 16-летний Урия Хартом, житель поселка Долев.

Ответным огнем террорист был убит.