ЦАХАЛ заявил о намерении разрушить дом террориста Мухаммада Манасры
время публикации: 20 апреля 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 20:41
ЦАХАЛ заявил о намерении разрушить дом террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли.
29 февраля 2024 года террорист Мухаммад Манасра подъехал к поселку Эли на автомобиле с желтыми израильскими номерными знаками и расстрелял стоявший на заправке автомобиль.
В результате теракта погибли 57-летний Ицхак Цайгер из Шавей Шомрон и 16-летний Урия Хартом, житель поселка Долев.
Ответным огнем террорист был убит.