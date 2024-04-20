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Израиль

ЦАХАЛ заявил о намерении разрушить дом террориста Мухаммада Манасры

время публикации: 20 апреля 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 20:41
Разметка дома для разрушения (архив)
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявил о намерении разрушить дом террориста Мухаммада Манасры, 29 февраля убившего двух израильтян на въезде в поселок Эли.

29 февраля 2024 года террорист Мухаммад Манасра подъехал к поселку Эли на автомобиле с желтыми израильскими номерными знаками и расстрелял стоявший на заправке автомобиль.

В результате теракта погибли 57-летний Ицхак Цайгер из Шавей Шомрон и 16-летний Урия Хартом, житель поселка Долев.

Ответным огнем террорист был убит.

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Дом террориста, убившего двух израильтян в Эли, размечен для разрушения