Вечером в пятницу, 19 апреля, 215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" и ВВС ЦАХАЛА при содействии дивизии Газы атаковали цели на севере сектора, в том числе пусковую шахту в районе Бет-Ханун, из которой была выпущена ракета в сторону Сдерота. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, эта ракета была перехвачена израильскими ПВО.

За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки террористических объектов в секторе Газы (инфраструктуры и здания, используемые в военных целях), а также ликвидировали вооруженных террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы, в ходе одной из операций ими был замечен и уничтожен вооруженный террорист, представлявший собой угрозу для израильских военнослужащих.