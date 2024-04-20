x
20 апреля 2024
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2024
|
20 апреля 2024
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 20 апреля продолжали операцию в Нур аш-Шамсе

время публикации: 20 апреля 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 07:33
Силы ЦАХАЛа в ночь на 20 апреля продолжали операцию в Нур аш-Шамсе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Вторые сутки продолжается операция в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, где вчера были ликвидированы командир батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада" и другие террористы.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 апреля также действовали в Байт-Фурике (к востоку от Шхема), в Хальхуле (к северу от Хеврона), в Бейтунии (к западу от Рамаллы).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024

197-й день войны в Израиле. Хронология событий