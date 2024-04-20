Силы ЦАХАЛа в ночь на 20 апреля продолжали операцию в Нур аш-Шамсе

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Вторые сутки продолжается операция в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, где вчера были ликвидированы командир батальона "Туль-Карем" "Исламского джихада" и другие террористы.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 апреля также действовали в Байт-Фурике (к востоку от Шхема), в Хальхуле (к северу от Хеврона), в Бейтунии (к западу от Рамаллы).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 апреля.