Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 20 апреля, температура немного повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 11-23 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 15-21, в Эйлате – 20-33, в Беэр-Шеве – 13-28, в Мицпе-Рамоне – 14-24, на побережье Мертвого моря – 17-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 12-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-28, на Голанских высотах – 11-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 70-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье температура понизится, переменная облачность. В понедельник ожидается повышение температуры, солнечно. Во вторник – значительное повышение температуры, переменная облачность. В среду-четверг – резкое повышение температуры, очень жарко. В пятницу жара спадет, но температура будет выше среднесезонной.