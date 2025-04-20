Бывший пресс-секретарь Яира Голана выплатит компенсации Амиту Сегалю

Омер Нахмани, бывший пресс-секретарь главы партии "Демократим" Яира Голана, должен выплатить журналисту Амиту Сегалю компенсации в размере 120 тысяч шекелей. Такое решение принял суд, рассматривавший иск, который Сегаль подал против Нахмани более пяти лет назад. В то время Голан был депутатом Кнессета, а Нахмани – его пресс-секретарем.

В исковом заявлении Сегаль утверждал, что на протяжении года Нахмани опубликовал не менее шести записей, содержащих клевету и оскорбления.

Помимо прочего, Нахмани утверждал, что Сегаль "расист, который по ошибке воспринимается как серьезный журналист", "подстрекает против арабов", "пытается заткнуть рот всем, кто не думает как он", "манипулирует результатами опросов", "обеляет насильственные действия еврейских террористов" и тому подобное.

Сегаль утверждал, что речь идет о сознательной клевете и злословии и требовал компенсаций на сумму 400 тысяч шекелей.

Адвокаты Нахмани утверждали, что высказывания находятся в рамках свободы слова.

Судья мирового суда в Тель-Авиве Арье Битон признал пять из шести пунктов искового заявления оправданными и постановил, что Назмани должен выплатить компенсацию журналисту в размере 120 тысяч шекелей.