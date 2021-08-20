Рискующий Беннет, приглашения в США и Египет, проблема Газы и пожары. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Нафтали Беннет крайне редко повышает на кого-то голос, в том числе на коллег и подчиненных. "Еще во времена армейской службы он любил говорить, что в кризисных ситуациях спокойствие эффективней паники", – сказал мне когда-то один из приближенных нынешнего премьера.

На этой неделе Беннет взорвался. Произошло это в ходе совещания с министром просвещения Ифат Шаша-Битон и высокопоставленными представителями министерства. Когда собеседники начали вновь излагать свои предложения по вакцинации школьников в неучебное время, Беннет ударил кулаком по столу и закричал: "Чаша терпения переполнилась. Вы ищете поводы уклониться и не делать того, что необходимо. Хватит!" (впрочем, некоторые свидетели происшедшего настаивают, что премьер не кричал, а просто повысил голос). Министр просвещения не сникла под грозным голосом премьера. "Я не против вакцинации школьников. Лишь говорю о том, как правильно выстроить этот процесс", – заявила она позднее.

Беннет, мягко говоря, недолюбливает министра просвещения. Дело не только в профессиональных разногласиях, хотя и в них тоже. В политических кругах все острее ощущение, что Шаша-Битон более занята своей будущей политической карьерой, нежели борьбой с коронавирусом. И будущее это она планирует строить тем же способом, которым добилась широкой известности: путем бесстрашной конфронтации с премьер-министром того правительства, в состав которого входит. "Ифат Шаша-Битон влюбилась в свою позу оппозиционера и делает из нее трамплин для дальнейшего продвижения по политической лестнице", – сказал в эфире радиостанции "Кан РЭКА" стратегический советник Ронен Цур. По его словам, такая позиция может иметь последствия гораздо более серьезные, чем это выглядит в настоящий момент. "Самостоятельность Шаша-Битон может стать серьезной проблемой для Нафтали Беннета, в том числе проблемой политической", – считает Цур.

Беннет отлично понимает, что от ответа на вопрос, удастся ли ему остановить распространение эпидемии и избежать локдауна, зависит не только тактика борьбы с вирусом. На карту поставлена вся концепция, изложенная премьер-министром на пресс-конференции (и на сей раз речь шла действительно о пресс-конференции, где задавали вопросы и звучали ответы). Концепция правительства проста: в первую очередь прививки, в последнюю очередь локдаун. Можно по-разному к этой тактике относиться, нельзя однако отказать премьер-министру в смелости. Если третья прививка не окажется эффективной в том, что касается остановки распространения заболевания, если не будет возможности начать учебный год, если осенние праздники пройдут в атмосфере, хотя бы отдаленно напоминающей ту, что царила год назад, спрашивать будут не с Шаша-Битон, а с Беннета. Он рискует и надеется на лучшее.

Но не только коронавирус занимал мысли премьер-министра и всего правительства. Через два месяца после приведения к присяге нового премьер-министра, ему пришлось отвлечься от эпидемии ради оборонных и внешнеполитических вопросов. Повторяющаяся в любых публичных выступлениях представителей правительства сентенция о том, что "в отличие от Нетаниягу мы реагируем даже на "огненные шары", запускаемые из Газы", стала неактуальной на этой неделе, когда ракетный обстрел Сдерота остался без ответа. "Мы не предпринимаем автоматических шагов. Отреагируем там, так и тогда, когда это будет выгодно нам, а не кому-либо", – заявили в окружении Беннета. Под "кому-либо" подразумевалась в первую очередь оппозиция во главе с "Ликудом". В правительстве понимали, что сдержанность невыгодна в глазах общественного мнения и на политическом поле. Стремясь погасить возможную критику, Беннет провел на границе с Газой совещание, в котором приняли участие все руководители оборонных структур Израиля – от премьер-министра и до главы Совета по национальной безопасности. Визит главы египетской разведки и официальное приглашение посетить Каир стали достаточно щедрым призом, полученным главой израильского правительства.

Кадры встречи в Овальном кабинете не повлияют на отношение израильтян к процессу принятия решений по вопросу об эпидемии, но могут дать Беннету очки в глазах израильтян в целом. По всем опросам, он все еще заметно уступает Нетаниягу в том, что касается соответствия требованиям должности премьер-министра, и картина достаточно статична. Встреча с президентом США – отличное подспорье для изменения тенденции.

На левом фланге коалиции Беннета продолжаются попытки остановить реализацию намерений премьер-министра находиться "на десять градусов вправо от предыдущего правительства". Депутаты от партии МЕРЕЦ, вернее почти все депутаты от партии МЕРЕЦ, подписали письмо к премьеру с требованием заморозить выдачу разрешений на строительство более чем двух тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии. Глава партии МЕРЕЦ, министр здравоохранения Ницан Горовиц это письмо не подписал, объяснив свой отказ нежеланием вносить раскол в работу правительства. Несмотря на недовольство планами правительства продолжить строительство на "оккупированных территориях", в МЕРЕЦ. продолжают источать комплименты новому правительству. Все в жизни вопрос альтернатив.

Авигдор Либерман готовится к бюджетным боям в парламенте. Немало подводных камней ожидают коалицию. Так, например, партия "Авода" грозит не голосовать за бюджет, если регуляционные реформы останутся в рамках закона о хозяйственном регулировании. В свою очередь Абир Кара ("Ямина") грозит не голосовать за бюджет, если эти реформы будут оттуда изъяты.

И все же, по всеобщему мнению, должно произойти что-то сверх неожиданное для того, чтобы бюджет был утвержден. Помимо "сиюминутных подозреваемых" таких как Амихай Шикли ("Ямина"), особое опасение в руководстве коалицией вызывает "Кахоль Лаван". Согласно публикации в газете "Исраэль а-Йом", Нетаниягу намерен предложить министру обороны поддержать "конструктивный вотум недоверия", в рамках которого именно Бени Ганц будет предложен в качестве альтернативной кандидатуры. Как пишет издание, Нетаниягу намерен предложить Ганцу пост премьер-министра без ротации. "Никто не будет стоять с секундомером в руках. Нетаниягу будет лишь сменным премьер-министром не более".

Даже если Ганц захочет пойти на союз с Нетаниягу, ему естественно потребуется очень весомый повод для того, чтобы второй раз перейти "линию фронта". Пока такого повода нет, демарш Ганца будет выглядеть собственно тем, чем он является: оппортунистским стремлением воспользоваться моментом, чтобы все же побывать в кресле премьер-министра.

Нетаниягу, в свою очередь, заинтересован в максимально интенсивном обсуждении даже самых фантастических сценариев краха нынешнего правительства. И сценарии эти должны касаться возможного формирования новой коалиции уже в действующем Кнессете. Как показывают результаты всех опросов общественного мнения, в случае выборов в Кнессет 25-го созыва картина распределения мандатов существенно не изменится. Это не устраивает ни бывшего, ни действующего премьер-министра. При таких данных, в случае выборов, Беннет рискует стать экс-премьером, а Нетаниягу не находит тропинки, которая вернула бы его в канцелярию главы правительства.

Министр иностранных дел Яир Лапид нарушил долгое медийное молчание, и в первом за долгое время телеинтервью, поддержал шаги Беннета по борьбе с коронавирусом. Лапид заявил, что будет возражать против локдауна, а также против переноса даты начала учебного года. Сразу после интервью Лапид внес изменения в свой аккаунт в микроблоге Twitter, убрав оттуда титул "сменный премьер-министр". "В Израиле есть только один премьер-министр, и его зовут Нафтали Беннет", – заявил Лапид. Джентльменское нежелание пожинать чужие лавры, если такие будут, или дистанцирование от далекого от того, чтобы быть слишком успешным премьер-министра? Ответ знает только сам Яир Лапид.

И последнее. На этой неделе в окрестностях Иерусалима бушевали пожары. Несколько дней пожарные вели борьбу с огнем. Сейчас почти не вызывает сомнений тот факт, что речь идет о поджоге. Однако сообщения об этом занимают далеко не главное место в выпусках новостей и на газетных страницах, что не может не вызывать удивления. Если мы действительно имеем дело с актом "огненного террора", то это заслуживает более серьезного освещения, чем то, почти скромное и осторожное, что мы видим на данный момент.