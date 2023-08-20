В Ашдоде хоронят жертв теракта в Хауаре
В воскресенье, 20 августа, в 18:00 на кладбище в Ашдоде хоронят отца и сына – 60-летнего Шая Сайласа Нигаркера и 28-летнего Авиада Нира Нигаркера, застреленных террористом в субботу в Хауаре.
Отец и сын Нигаркеры были застрелены на автомойке. Задержан владелец этой автомойки. Спецслужбы проверяют, не он ли сообщил террористу, что к нему пришли израильтяне.
Розыск террориста, убившего двух израильтян, продолжается.
Судя по имеющимся данным, террорист, вооруженный пистолетом, вошел в помещение автомойки, увидел находившихся там израильтян и расстрелял их в упор, выпустив не менее пяти пуль. После этого он пешком покинул заправку и скрылся. На автомойке было шумно, поэтому террорист не опасался, что кто-либо услышит выстрелы. Израильтяне в момент нападения стояли возле своей машины, они не были вооружены.
Это был восьмой теракт в районе Хауары с начала 2023 года.