adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.793 ₪ 4.121 ₪
Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В Ашдоде хоронят жертв теракта в Хауаре

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Ашдоде хоронят жертв теракта в Хауаре

    В воскресенье, 20 августа, в 18:00 на кладбище в Ашдоде хоронят отца и сына – 60-летнего Шая Сайласа Нигаркера и 28-летнего Авиада Нира Нигаркера, застреленных террористом в субботу в Хауаре.

    Отец и сын Нигаркеры были застрелены на автомойке. Задержан владелец этой автомойки. Спецслужбы проверяют, не он ли сообщил террористу, что к нему пришли израильтяне.

    Розыск террориста, убившего двух израильтян, продолжается.

    adv_12 m_ar_1

    Судя по имеющимся данным, террорист, вооруженный пистолетом, вошел в помещение автомойки, увидел находившихся там израильтян и расстрелял их в упор, выпустив не менее пяти пуль. После этого он пешком покинул заправку и скрылся. На автомойке было шумно, поэтому террорист не опасался, что кто-либо услышит выстрелы. Израильтяне в момент нападения стояли возле своей машины, они не были вооружены.

    adv_13 incontent_1

    Это был восьмой теракт в районе Хауары с начала 2023 года.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:54 Источники: в Новгородской области РФ в результате украинской атаки уничтожен бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
    15:53 БАГАЦ отменил решение минпроса сократить учебный день в школах для детей с особыми потребностями
    15:20 МВД Израиля: с начала года отказано во въезде было примерно 5% украинцев
    15:09 Победителем женского чемпионата мира по футболу стала сборная Испании
    13:22 Роману Полански – 90. Фотогалерея
    13:14 Утверждена программа развития арабских кварталов Иерусалима
    11:48 "Роскосмос" признал потерю аппарата "Луна-25"
    10:32 ЦАХАЛ: продолжается розыск террориста, убившего двух израильтян в Хауаре
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom