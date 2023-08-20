"Железный купол" сбил БПЛА, выпущенный из сектора Газы

На территории районного совета Эшколь система "Железный купол" среагировала на приближение БПЛА. Беспилотник был сбит.

По предварительным данным, речь идет о БПЛА, запущенном боевиками ХАМАСа из района Рафаха.

В ЦАХАЛе проверяют, нес ли беспилотник взрывчатку.

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Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет: "Был замечен беспилотный летательный аппарат, летевший над сектором Газы в направлении израильской границы. БПЛА не пересекал границу, с момента взлета системы ВВС его "вели". Силы ПВО успешно перехватили БПЛА с помощью системы "Железный купол". Он не представлял угрозы для жителей районов, граничащих с Газой, поэтому система оповещения не активизировалась".

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Источники в Газе сообщают, что беспилотник был сбит к западу от Рафаха. При этом местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов.

Отметим, что срабатывание системы ПРО мог вызвать БПЛА довольно крупного размера, судя по имеющимся данным – самолетного типа.

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Предыдущий подобный инцидент был зафиксирован 3 апреля 2023 года. Тогда над сектором Газы израильский истребитель сбил БПЛА типа "Шахаб", созданный инженерами ХАМАСа. Эти беспилотники демонстрировались в 2021-2022 годах.

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Боевики террористической организации ХАМАС в секторе Газы располагают беспилотными самолетами "Шахаб" и Ababil (A1 различной модификации), в том числе беспилотниками-"бомбардировщиками" Ababil A1B. Эти БПЛА иранской разработки, но были собраны в Газе. Есть в распоряжении боевиков ХАМАСа и другие беспилотники, в основном малоразмерные.