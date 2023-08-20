При наведении порядка в Самарии израильскими военными был ранен еврей, бросавший камни

Утром в воскресенье, 20 августа, стало известно, что израильские военные открыли огонь на поражение по еврею, бросавшему камни в автомобили с палестинскими номерными знаками, и ранили его.

Этот инцидент произошел на 60-й трассе, недалеко от поселка Маале-Левона (юго-восточней Сальфита).

Раненый доставлен в больницу. Он в состоянии средней тяжести.

adv_12 m_ar_1

Судя по имеющейся информации, группа молодых людей в масках бросала камни в автомобили. Для наведения порядка на место происшествия прибыли военные. При попытке задержания одного из участников нападений, когда тот бросил в солдат камень, был открыт огонь на поражение.

adv_13 incontent_1

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет: около 3 часов ночи военные были направлены в район Маале-Левона, где находилось несколько подозреваемых в масках, подозреваемые были задержаны, один из них получил ранения, впоследствии выяснилось, что подозреваемые – граждане Израиля. Инцидент расследуется, его подробности уточняются.