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    В Израиле

    При наведении порядка в Самарии израильскими военными был ранен еврей, бросавший камни

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    При наведении порядка в Самарии израильскими военными был ранен еврей, бросавший камни
    Flash90

    Утром в воскресенье, 20 августа, стало известно, что израильские военные открыли огонь на поражение по еврею, бросавшему камни в автомобили с палестинскими номерными знаками, и ранили его.

    Этот инцидент произошел на 60-й трассе, недалеко от поселка Маале-Левона (юго-восточней Сальфита).

    Раненый доставлен в больницу. Он в состоянии средней тяжести.

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    Судя по имеющейся информации, группа молодых людей в масках бросала камни в автомобили. Для наведения порядка на место происшествия прибыли военные. При попытке задержания одного из участников нападений, когда тот бросил в солдат камень, был открыт огонь на поражение.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет: около 3 часов ночи военные были направлены в район Маале-Левона, где находилось несколько подозреваемых в масках, подозреваемые были задержаны, один из них получил ранения, впоследствии выяснилось, что подозреваемые – граждане Израиля. Инцидент расследуется, его подробности уточняются.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Августа 2023
    Около Ицхара израильтяне бросали камни в автомобили с палестинскими номерами
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