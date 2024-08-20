Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 августа: удары по террористам, в том числе в "гуманитарной зоне"

В ночь на 20 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора, в том числе в "гуманитарной зоне". Ранее ЦАХАЛ предупреждал о том, что будет вынужден действовать против террористов в "гуманитарной зоне".

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Аль-Бурейдже, не менее четырех убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в восточной части Дир аль-Балаха.

На юге сектора: четверо убитых в результате обстрела израильскими военными автомобиля в районе Хан-Юниса; израильская артиллерия обстреляла цели в Хан-Юнисе, в результате обстрела вспыхнул пожар в палаточном лагере для перемещенных лиц; танки ЦАХАЛа обстреливают цели в районе Аль-Мауаси, северо-западней Хан-Юниса, есть раненые; израильские военные взорвали несколько зданий в западной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в западной и центральной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 20 августа.