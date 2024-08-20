Жителям Голанских высот рекомендовано находится рядом с убежищами
время публикации: 20 августа 2024 г., 07:35 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 07:35
Региональный совет Голанских высот по итогам консультаций с военным командованием опубликовал рекомендацию для жителей населенных пунктов Кидмат-Цви, Эйн-Зиван, Орталь, Мером-Голан, Шааль, Рамат-Трамп и Кела находиться рядом с убежищами.
Также рекомендуется избегать скоплений людей, минимизировать перемещение в пределах населенного пункта, не проводить какие-либо мероприятия в общественных местах.
Такие же предупреждения для жителей города опубликовал местный совет Кацрина.