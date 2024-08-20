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Израиль

Жителям Голанских высот рекомендовано находится рядом с убежищами

время публикации: 20 августа 2024 г., 07:35 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 07:35
Жителям Голанских высот рекомендовано находится рядом с убежищами
Michael Giladi/Flash90

Региональный совет Голанских высот по итогам консультаций с военным командованием опубликовал рекомендацию для жителей населенных пунктов Кидмат-Цви, Эйн-Зиван, Орталь, Мером-Голан, Шааль, Рамат-Трамп и Кела находиться рядом с убежищами.

Также рекомендуется избегать скоплений людей, минимизировать перемещение в пределах населенного пункта, не проводить какие-либо мероприятия в общественных местах.

Такие же предупреждения для жителей города опубликовал местный совет Кацрина.

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